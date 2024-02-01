01 февраля 2024, 16:37

Еще 46 человек прошли обучение в Школе приемных родителей в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Школа приемных родителей успешно работает в Лобне. Только в 2023 году обучение здесь прошли 46 человек.

На днях в семейном центре «Лобненский» состоялся первый в 2024 году выпуск слушателей Школы приемных родителей. Специалисты познакомили слушателей с основами законодательства России в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, рассказали о правах и обязанностях приемных семей, существующей профессиональной помощи, поддержке и сопровождении замещающих семей.

В школе проводятся также шесть дополнительных модулей для обучения замещающих родителей. Их прошли 42 слушателя. Еще 60 кандидатов уже прошли психологическое обследование для оценки их готовности к приему ребенка в семью.

Школа приемных родителей работает в составе Службы сопровождения замещающих семей центра «Лобненский». На сегодняшний день на сопровождении в службе находятся 42 приемные семьи.

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Лобня Семья
01 февраля 2024, 17:38
Более 200 заявок на ремонт пола в подъездах отработали в Подмосковье в январе
Пресс-служба ГУСТ МО
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Количество обращений по ремонту напольного покрытия в подъездах снизилось на 15% за год. В январе управляющие компании отработали 212 таких заявок.

По данным ГУСТ Подмосковья, больше всего жалоб поступило из Люберец, Балашихи, Ленинского округа и Красногорска. Все поступившие заявки отработаны.

В январе 2022 года обращений на ремонт пола и ступеней в подъездах было на 15% больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Ремонтные работы
01 февраля 2024, 17:37
Обучение общественных наблюдателей для выборов президента прошло в Красногорске
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые будут принимать участие в выборах президента России, состоялся 30 января в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Специалисты будут работать на всех избирательных участках и следить, чтобы процесс проходил без нарушений.

На семинаре с приветственным словом выступила руководитель штаба общественного наблюдения, первый заместитель Председателя ОПМО Татьяна Дмитриева.

Она отметила, что институт общественного контроля на выборах различных уровней стремительно развивается. Наблюдатели от ОПМО являются полноправными участниками избирательного процесса, и этот статус закреплен в федеральном законодательстве.

«Таким образом, доля жителей региона, которые хотя бы раз участвовали в наблюдении, растет с каждой выборной кампанией, что обеспечивает легитимность результатов, которая основывается на личном опыте участия в процессе, по сути, самих избирателей. Все это говорит о зрелости гражданского общества нашего региона», - добавила Татьяна Дмитриева.

Во время голосования штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Подмосковья будет работать в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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Красногорск Выборы Выборы президента — 2024
01 февраля 2024, 17:22
Процедуру продления соцкарт для сирот упростили в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Сиротам в Московской области необходимо два раза в год подтверждать право на продление соцкарт. Для их удобства в этом году процедуру упростили. Теперь все необходимые данные будут вноситься посредством межведомственного взаимодействия в информационную систему «Семья».

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что в рамках межведомственного электронного взаимодействия запрашиваются сведения об обучении детей-сирот в срок до 1 февраля и до 1 августа текущего года.

«Таким образом, 29 января 2024 года автоматически сформировано продление срока действия СКМО и останется лишь явиться в МФЦ и продлить действие карты, приложив её к считывающему устройству - ридеру», - сообщил начальник Окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов.

В ведомстве уточнили, что такие сведения поступят на 508 детей Богородского округа, 232 ребенка из Павловского Посада, 261 обучающегося из Электростали, а также на сирот из Электрогорска и Черноголовки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Сироты
01 февраля 2024, 17:22
Анна Кротова провела встречу с настоятелем Спасского храма в Лобне
Пресс-слежба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова познакомилась с настоятелем Спасского храма в Киово протоиереем Михаилом Трутневым. Они обсудили различные вопросы.

В этом году исполнится 255 лет с момента основания храма.

«Это событие важно не только для прихожан, но и для всего города, ведь храм Спаса Нерукотворного - настоящее сокровище Лобни», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Подготовка к празднествам и вопрос о грядущем ремонте храма стали одними из главных тем встречи.

Спасский храм находится в микрорайоне Восточный, где в минувшем году провели благоустройство прилегающего к храму парка и набережной одноименного озера.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Религия

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