Еще 46 человек прошли обучение в Школе приемных родителей в Лобне

На днях в семейном центре «Лобненский» состоялся первый в 2024 году выпуск слушателей Школы приемных родителей. Специалисты познакомили слушателей с основами законодательства России в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, рассказали о правах и обязанностях приемных семей, существующей профессиональной помощи, поддержке и сопровождении замещающих семей.

В школе проводятся также шесть дополнительных модулей для обучения замещающих родителей. Их прошли 42 слушателя. Еще 60 кандидатов уже прошли психологическое обследование для оценки их готовности к приему ребенка в семью.

Школа приемных родителей работает в составе Службы сопровождения замещающих семей центра «Лобненский». На сегодняшний день на сопровождении в службе находятся 42 приемные семьи.

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