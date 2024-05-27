Еще 44 человека расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

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Как рассказали в подмосковном Минстрое, работу проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Аварийные дома расселили в Электрогорске, Ступине, Луховицах, Дзержинском, Пушкино, Рузе, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.

«Из аварийного жилья переселены 44 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 20 аварийных помещений в восьми округах Московской области», - сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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