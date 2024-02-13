Еще 43 школьных стадиона в Подмосковье откроют для свободного посещения в 2024 году

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Красная Поляна. Обсудили вопросы транспорта, ЖКХ и благоустройства.

Следующая выездная встреча пройдет уже в другом микрорайоне города, где жители также смогут задать вопросы или высказать свои предложения по улучшению жизни в Лобне.

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До микрорайона Анна Кротова доехала на маршрутке. Теперь перевозчику придется объяснятся в прокуратуре по поводу выявленных нарушений. Так, микроавтобус явно требует ремонта, а водитель, несмотря на запрет, принимает наличные.

Нарекания вызвала и ярмарка вблизи автобусной остановки. Ее владельцу нужно внимательнее следить за чистотой и состоянием торговых палаток. Жители попросили также оборудовать остановочный павильон и продлить тротуар для пешеходов.

Беседа продолжилась в местном доме культуры. Большинство вопросов касались вывоза мусора, работы управляющих компаний и тарифов на оплату услуг ЖКХ. Место для контейнерной площадки в частном секторе будет найдено. Управляющая компания «ВСК-комфорт» до 15 марта пообещала исправить недостатки, а вопрос оплаты коммунальных услуг специалисты администрации разберут вместе с коллегами из регионального комитета по тарифам и ценам.

До микрорайона Анна Кротова доехала на маршрутке. Теперь перевозчику придется объяснятся в прокуратуре по поводу выявленных нарушений. Так, микроавтобус явно требует ремонта, а водитель, несмотря на запрет, принимает наличные.

Нарекания вызвала и ярмарка вблизи автобусной остановки. Ее владельцу нужно внимательнее следить за чистотой и состоянием торговых палаток. Жители попросили также оборудовать остановочный павильон и продлить тротуар для пешеходов.

Беседа продолжилась в местном доме культуры. Большинство вопросов касались вывоза мусора, работы управляющих компаний и тарифов на оплату услуг ЖКХ. Место для контейнерной площадки в частном секторе будет найдено. Управляющая компания \"ВСК-комфорт\" до 15 марта пообещала исправить недостатки, а вопрос оплаты коммунальных услуг специалисты администрации разберут вместе с коллегами из регионального комитета по тарифам и ценам.

Следующая выездная встреча пройдет уже в другом микрорайоне города, где жители также смогут задать вопросы или высказать свои предложения по улучшению жизни в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».