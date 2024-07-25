Еще 42 подмосковные компании присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, всего в национальном проекте «Производительность труда» участвуют 275 компаний. В следующем году количество участников планируется увеличить до 50.

«В рамках проекта Московская область стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей», - рассказала Зиновьева.

В ведомстве добавили, что нацпроект включает в себя наиважнейшие для экономики страны отрасли - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю, туризм.

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