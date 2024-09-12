Еще 400 животных чипировали и вакцинировали в ветпунктах при парках Подмосковья

За время акции в ветпунктах в парках зарегистрировали 262 питомца, включая данные о номере чипа, породе, поле и владельце. В ведомстве отметили, что процедура упрощает путешествия с питомцем за границу и помогает в спорных ситуациях.

При этом, 219 животных прошли процедуру чипирования, 197 - вакцинацию от бешенства препаратом «Рабикан». Недавно акция прошла в парках Клину, Реутова, Химок и Люберец. Узнать график работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно на официальном сайте.

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