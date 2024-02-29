Еще 400 детей прокатились на карусели в парке Волоколамска за неделю

Глава Одинцова Андрей Иванов провел встречу с активными жителями микрорайона Верхний Посад в Звенигороде. На круглом столе обсудили вопросы экологии, ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Одной из основных проблем стало увеличение грузового транспорта от предприятий «АНИ Пласт», «Промхолод» и «Gidrolika», что приводит к разрушению дорожного покрытия. Первый заместитель главы округа Михаил Пайсов сообщил о планах постройки объездной дороги, которая направит грузовики в обход жилых районов. Андрей Иванов поручил начать проектирование этого объекта в текущем году.

«В этом году мы должны подготовить проект и пройти экспертизу, чтобы в следующем приступить к строительству дороги. В проекте сформируем парковочные карманы для большегрузов, чтобы они никому не мешали», - сообщил глава Одинцовского округа.

Также принято решение продолжить мониторинг экологической ситуации вокруг предприятия «АНИ Пласт». Андрей Иванов подчеркнул необходимость обеспечения работы предприятий в соответствии с экологическими стандартами.

Обсудили реконструкцию очистных сооружений в микрорайоне и строительство гидротехнических сооружений для защиты от паводков. Глава поручил разработать концепцию для парка «Юбилейный» и рассмотреть возможность установки дорожных знаков возле мечети для предотвращения проблем с парковкой. Также решено провести проверку качества воды в квартирах жителей Верхнего Посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».