Еще 40 тысяч женщин обучились в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

«В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В медучреждениях женщины могут обратиться к специалистам - врачам, медсестрам и консультантам по грудному вскармливанию. Они помогают сохранить здоровье и избежать проблем, препятствующих грудному вскармливанию.

Напомним, на портале «Стань мамой в Подмосковье» доступна информация о родовспоможении в регионе.