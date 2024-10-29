Еще 40 тысяч женщин обучились в центрах грудного вскармливания в Подмосковье
В роддомах и перинатальных центрах Московской области работают центры грудного вскармливания. С начала года обучение в них прошли почти 40 тысяч женщин. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В медучреждениях женщины могут обратиться к специалистам - врачам, медсестрам и консультантам по грудному вскармливанию. Они помогают сохранить здоровье и избежать проблем, препятствующих грудному вскармливанию.
Напомним, на портале «Стань мамой в Подмосковье» доступна информация о родовспоможении в регионе.