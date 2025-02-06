06 февраля 2025, 15:55

Еще 40 случаев незаконной перевозки строительных отходов пресекли в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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В Московской области продолжают борьбу с незаконной перевозкой строительных отходов. За неделю в регионе зафиксировали 40 таких случаев. Общая сумма выписанных штрафов достигла 1,7 миллиона рублей.

Больше всего нарушений камеры системы «Безопасный регион» зарегистрировали в городских округах Одинцовский, Дзержинский и Серпухов.

Водителям напомнили, что на региональном портале госуслуг можно получить талон на перевозку отходов. Для этого понадобится ввести личные данные, а также указать объем и происхождение строительных материалов или грунта. Это позволит избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.

Мусор
06 февраля 2025, 16:28
Замглавы Богородского округа провел встречу с кадетами из Ногинска
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В центре образования № 21 заместитель главы администрации Богородского округа Сергей Пастухов встретился с учащимися 5-11-х классов Ногинского кадетского корпуса. Он рассказал ребятам о Второй мировой войне и прочитал свои стихи.

Полковник запаса и ветеран Сергей Пастухов участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 1986 году. Он рассказал кадетам о событиях Второй мировой войны и прочитал стихи о том времени. В своей поэзии Пастухов также запечатлел воспоминания и факты о семье и близких.

Особое внимание участников мероприятия привлекло стихотворение «А смог бы ты», где автор размышляет о смысле жизни, человеческой ответственности и памяти.

Такие встречи формируют у молодежи чувство патриотизма и уважение к истории родной страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Молодежь Богородский Патриотизм
06 февраля 2025, 16:22
Сбор заявок на грантовый конкурс «Патриотизм в действии» начался в Подмосковье
пресс-служба Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»
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Движение «Молодая Гвардия Единой России» в Подмосковье запускает грантовый конкурс «Патриотизм в действии». Он посвящен 80-летию Победы. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Конкурс поможет найти и поддержать проекты, которые развивают патриотизм и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Победители получат финансирование до 150 тысяч рублей.

«Победители грантового конкурса получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в региональных и муниципальных медиа. Команда МГЕР имеет большой опыт воплощения в жизнь инициатив, поэтому мы всегда поможем и подскажем, как сделать так, чтобы они имели больший эффект», - отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Идеи могут быть связаны с помощью ветеранам, восстановлением памятников или популяризацией истории войны среди молодежи. К участию приглашают жителей Подмосковья от 16 до 35 лет. Авторы лучших идей также смогут войти в команду по подготовке к празднованию 80-летия Победы. Чтобы принять участие, необходимо до 1 марта отправить заявку на почту patriotizmvdeistvii@mail.ru.

конкурсы Патриотизм
06 февраля 2025, 16:07
Выставку русского фарфора XIX века открыли в Солнечногорске
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В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске открыли выставку фарфора завода Алексея Попова из частной коллекции Ильи Сбруева. Посетители экспозиции увидят около 200 уникальных предметов.

В числе экспонатов: изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что продукцию завода Алексея Попова так полно и многообразно представили в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке произведения фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к изделиям Императорского фарфорового завода.

На выставке представлена изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что выставка фарфора завода Алексея Попова так полно и многообразно представлена в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке изделия фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к продукции Императорского фарфорового завода.

Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Илья Сбруев, потомственный коллекционер, в настоящее время располагает собранием из более чем 2000 предметов, самые старые из которых относятся к началу XIX века.

Выставка будет работать до 20 апреля.

Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Потомственный коллекционер Илья Сбруев сейчас хранит собрание из более чем 2000 предметов. Самые старые изделия относятся к началу XIX века.

Выставка будет работать до 20 апреля.

Выставки Солнечногорск Музеи Заводы
06 февраля 2025, 16:02
Подмосковное министерство напомнило о сборе средств на капремонт по спецсчетам
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Сбор взносов на спецсчете — главное условие для капитального ремонта в доме, где собственники выбрали этот способ накопления средств. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что порог собираемости взносов на капремонт МКД по спецсчетам вырос до 60%.

В ведомстве пояснили, что в Московской области в среднем оплачивают менее 95% от начисленных взносов. Если есть долги, ремонт откладывается. Раньше минимальный уровень платежей был 50%, но с 2025 года его повысили до 60%. Это необходимо, чтобы собственники дисциплинированно вносили платежи.

Представители министерства следят за оплатой. Если она ниже 60%, владельцу счета отправляют уведомление. Если в течение пяти месяцев ситуация не меняется, деньги переводят со спецсчета на счет регионального оператора.

Выставки Солнечногорск Музеи Заводы

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