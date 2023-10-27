Еще 40 сел и деревень газифицировали в Подмосковье по губернаторской программе

Для реализации программы построили 7,3 километра газораспределительных сетей с начала года. Теперь газом могут обеспечить более 220 частных домов. Сейчас природное топливо подвели к 19 участкам.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, до конца года по программе губернатора планируется газифицировать не менее 60 населенных пунктов и построить 300 километров газопроводов.

По программе газ бесплатно подводят до границ участков жителей. Ежегодно газифицируется более 50 новых деревень. К 2030 году планируется подключить более 500 населенных пунктов.

Для включения в программу жители должны обратиться в профильное министерство. При этом в деревне должно проживать минимум 30 человек, а затраты по строительству сети на одного - не превышать 450 тысяч рублей.

Узнать перечень населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации, можно тут.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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