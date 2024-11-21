Еще 40 работников «Мособлпожспаса» прошли подготовку к аттестации

«Занятия рассчитаны на два этапа. Первый этап спасатели проходят на базе пожарно-спасательных частей и поисково-спасательных постов территориальных управлений и ПСО под началом своих руководителей и более опытных коллег-наставников», - подчеркнул Шапкин.

На втором этапе, который проходит перед экзаменом, специалисты подробно разбирают сложные вопросы аттестации как теоретически, так и на практике. Занятия включают дисциплины, такие как первая помощь, психологическая поддержка, спасательные работы на высоте, радиационная, химическая и биологическая защита и другие направления.

Юрий Шапкин добавил, что занятия прошли в рабочем режиме. Их участниками стали 40 человек, которых разделили на группы и провели обучение на восьми учебных точках.