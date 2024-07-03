Еще 40 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроили в Подмосковье

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик пояснил, что уже созданы 40 из запланированных 50 «умных» переходов с подсветкой. Соответствующие объекты размещены неподалеку от школ и детсадов, станций и крупных жилых комплексов. Они помогают снизить риск происшествий ночью.

В темное время суток «умные» переходы автоматически освещаются дополнительной подсветкой и реагируют на присутствие пешехода, включая мигающие светодиоды на знаках «Пешеходный переход», предупреждая водителей о наличии людей на дороге.

«Умные» переходы уже оборудовали в 17 городских округах, таких как Люберцы, Жуковский, Долгопрудный и Балашиха. В прошлом году также были обустроены 50 аналогичных объектов в Подмосковье.

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