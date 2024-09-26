26 сентября 2024, 17:47

Еще 40 очистных сооружений модернизируют в Подмосковье к 2027 году

Министерство ЖКХ Московской области
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К 2027 году подмосковные очистные сооружения смогут обслуживать более 1,5 миллиона человек. За три года в Московской области модернизируют 40 объектов очистки сточных вод. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

На данный момент в регионе 630 очистных сооружений, 60 из которых - крупные объекты в городах. Ведутся работы по 20 проектам с общей мощностью 258,4 тысячи кубических метров в сутки. Эти объекты обслуживают 750 тысяч человек. Они расположены в Наро-Фоминске, Дубне, Одинцове, Кашире, Коломне и других городах. Завершение модернизации этих объектов запланировано на следующий год.

«Модернизация очистных сооружений - это не только технологическое обновление, но и важнейший шаг в направлении повышения качества жизни для жителей Подмосковья. Наши цели просты и амбициозны: создать устойчивую систему водоочистки и свести к минимуму воздействие на окружающую среду», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Помимо этого, в 2025 году стартует обновление еще 11 объектов для 178 тысяч человек. Среди них - очистные сооружения в Апрелевке, Можайске, Звенигороде и других населенных пунктах. В 2026–2027 годах модернизируют еще девять объектов, которые будут обслуживать 580 тысяч человек в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Серпухове и других округах.

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ЖКХ
26 сентября 2024, 18:53
Финал программы «Мама-предприниматель» прошел в Красногорске
Инесса Грушко
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В Московской области завершилась программа «Мама-предприниматель». Финальное мероприятие прошло в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске. Из 10 финалисток победителем стала ландшафтный дизайнер и многодетная мама с проектом озеленения Ирина Островская.

«Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победительница получила грант в 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы. Также в рамках проекта отметили проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой. Участницы получили сертификаты на десять тысяч рублей для продвижения от компании VK. Помимо этого, Мария Филимонова удостоилась годового членства в союзе «Содействие женскому предпринимательству».

В рамках программы участницы обучались бизнес-планированию, маркетингу, продвижению в соцсетях и самопрезентации. Проект реализован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке Минэкономразвития и партнеров, включая Wildberries и СБЕР.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 сентября 2024, 18:15
Завод подшипников в Дубне нарастит производство в 2025 году
Завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП № 1)
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Завод автомобильных подшипников в ОЭЗ «Дубна» завершает проект по расширению своих мощностей. С запуском нового оборудования производство увеличится почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

Завод специализируется на выпуске радиально-упорных шариковых ступичных подшипников высокой точности. Инвестиции в проект превысят 250 миллионов рублей.

«Благодаря реализации проекта уже в 2025 году „ЗАП № 1“ планирует нарастить выпуск отечественных импортозамещающих автокомпонентов до 280 тысяч единиц в год. В настоящее время инвестиции в новое оснащение составляют 100 миллионов рублей», - уточнила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятие поступила последняя партия оборудования, которое сейчас устанавливают и подключают. Запуск производства намечен на начало ноября. Отмечается, что в производственный парк вошли две высокоточные шлифовальные линии, что позволит заводу полностью выполнять шлифовку подшипников.

«Уникальность оборудования состоит в том, что станок производит шлифовку одновременно двух поверхностей с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра»», - прокомментировал генеральный директор «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич.

В этом году завод планирует выпустить около 60 тысяч импортозамещающих автодеталей для российского рынка.

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Инвестиции Дубна Бизнес
26 сентября 2024, 17:54
Предупреждающие знаки отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки на 12 трассах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Знаки привели в порядок в разных городских округах. Например, в Воскресенске работы выполнили на улице Лопатинской, в Жуковском - на улице Горького, а в Королеве - на Кирова.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» каждую неделю. Если обнаружены сломанные или выцветшие предупреждающие знаки, их быстро меняют. Повышенное внимание также уделяется светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, и линиям освещения.

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Дороги
26 сентября 2024, 17:17
Школьники из Лобни примут участие в олимпиаде по правилам дорожного движения
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Школьники Лобни начали проверку своих знаний по правилам дорожного движения, участвуя во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Это мероприятие проходит на образовательной платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Учащиеся с первого по девятый классы могут продемонстрировать свои знания ПДД, пройдя регистрацию на олимпиаду. Регистрацию могут осуществить как учителя, так и родители школьников. На выполнение заданий участникам отводится один час.

Все участники олимпиады получат сертификаты, подтверждающие их участие, а победители будут награждены грамотами и дипломами.

Олимпиада организована в сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру, Министерством транспорта России, Госавтоинспекцией МВД России и Министерством просвещения Российской Федерации, что подчеркивает важность и масштабность данного мероприятия.

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Лобня Школьники

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