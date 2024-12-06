Еще 40 млрд рублей выделят на поддержку пенсионеров Подмосковья в 2025 году

В министерстве социального развития региона рассказали, что к самым популярным мерам поддержки пенсионеров относятся компенсация за коммунальные услуги и ежемесячные доплаты к пенсии. В этом году по решению губернатора Московской области размер одной из доплат увеличили до 20 тысяч рублей. Это коснулось жителей старше 65 лет, которые живут одни или в семье из пенсионеров.

Пенсионерам Подмосковья доступны реабилитация в социальных центрах региона, отдых в санатории по бесплатным путевкам. А в рамках национального проекта «Демография» жители сел могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлинику на диспансеризацию.

Проект «Активное долголетие» предлагает различные виды досуговой деятельности для пенсионеров. Это занятия спортом, бесплатные экскурсии по всему региону и множество масштабных мероприятий.