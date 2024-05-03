Еще 40 километров дорог отремонтировали в Подмосковье за месяц

Читайте нас в:

«Специалисты „Мосавтодора“ уже завершили укладку 40 километров нового покрытия. Сейчас работы продолжаются на 38 участках общей протяженностью свыше 140 километров», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Полностью работы завершили на улице Солнцева в Рузе, улице Курской в Подольске, улице Комсомольской в Чехове и на участке дороги «Чехов - Кресты - Южный» вблизи остановок «Фабрика» и «ЖБИ», а также на центральной дороге в деревне Глубоково в Серпухове.

На всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт региональных дорог планируется к осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».