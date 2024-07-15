Еще 40 детей из Подольска и Чехова отдохнули в лагере «Электрон» в Анапе

Более 40 детей из городских округов Подольск и Чехов уже вернулись с отдыха в Анапе. В течение трех недель ребята проводили время активно, интересно и с пользой для здоровья.

В лагере ждали классные вожатые, ласковое море, спортивные затеи, дискотеки и праздничные шоу. Каждый нашел занятие по душе. Загорелые и отдохнувшие, дети вернулись к родителям. Ребята получили заряд энергии на предстоящий учебный год.

Этим летом запланирован отдых для более 150 детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Подать заявку можно на региональном портале государственных услуг.

Свыше трех тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет получат бесплатные летние путевки в один из лучших лагерей России - «Литвиново». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с ребятами, которые приехали на вторую смену.

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