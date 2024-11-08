Еще 4 жителя Балашихи побывали на личном приеме у депутата Марины Жировой

За помощью к народному избраннику обратились четыре жителя Балашихи. На встрече прозвучали имущественные вопросы и вопросы, касающиеся медицинских услуг. Помимо этого, обратившиеся попросили посодействовать в реконструкции школьного стадиона.

«Прямое взаимодействие с жителями позволяет не только выявлять наиболее важные проблемы, но и быстро находить пути их решения. Все поступившие вопросы будут проработаны с соответствующими ведомствами для более детального рассмотрения», - рассказала Марина Жирова.

Напомним, в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» с вопросами может обратиться любой желающий. Она находится по адресу: городской округ Балашиха, улица Парковая, дом № 7. Номер для предварительной записи на прием: +7 (985) 193-64-03.

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