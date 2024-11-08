08 ноября 2024, 21:33

Еще 4 жителя Балашихи побывали на личном приеме у депутата Марины Жировой

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В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» прошел прием граждан по личным вопросам. Его провела депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Марина Жирова.

За помощью к народному избраннику обратились четыре жителя Балашихи. На встрече прозвучали имущественные вопросы и вопросы, касающиеся медицинских услуг. Помимо этого, обратившиеся попросили посодействовать в реконструкции школьного стадиона.

«Прямое взаимодействие с жителями позволяет не только выявлять наиболее важные проблемы, но и быстро находить пути их решения. Все поступившие вопросы будут проработаны с соответствующими ведомствами для более детального рассмотрения», - рассказала Марина Жирова.

Напомним, в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» с вопросами может обратиться любой желающий. Она находится по адресу: городской округ Балашиха, улица Парковая, дом № 7. Номер для предварительной записи на прием: +7 (985) 193-64-03.

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Депутаты Балашиха
08 ноября 2024, 21:48
Администрация Балашихи встретилась с сотрудниками авиационной компании
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Заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова посетила авиационную корпорацию «Рубин», чтобы встретиться с сотрудниками организации. В мероприятии приняли участие свыше 20 работников.

Встречу также посетили профильные специалисты администрации Балашихи. Вместе с замглавы округа они ответили на вопросы, касающиеся дорог и транспорта, медицины, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и образования, культуры.

По словам замглавы Балашихи Ирины Шведовой, выездную встречу провели повторно. Впервые комиссия побывала на предприятии в сентябре этого года.

«Так как численность сотрудников „Рубина“ большая, в прошлый раз не успели всех охватить, поэтому снова принимаем вопросы для дальнейшей работы», - пояснила она.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов муниципалитета. Подобные встречи позволяют горожанам напрямую обращаться со своими вопросами к профильным специалистам.

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Благоустройство ЖКХ Дороги Балашиха
08 ноября 2024, 21:27
Замглавы Балашихи проверил качество благоустройства микрорайона Сакраменто
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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин вместе активными жителями и сотрудниками управляющей компании проинспектировал качество содержания дворовых территорий и общественных пространств в микрорайоне Сакраменто. На встрече также обсудили реконструкцию детских игровых и спортивных площадок.

Во время обхода комиссия осмотрела оборудование котельной в микрорайоне и взяла в работу вопрос по разгрузочной зоне магазина «Магнит».

Представители администрации и управляющей компании ответили на вопросы жителей по содержанию многоквартирных жилых домов и придомовой территории. Также собравшиеся обсудили обновление детских игровых площадок, которое запланировали на следующий год в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды».

Затронули и тему наличия дымовых пожарных извещателей в игровых зонах, а также вопрос ликвидации аварийных элементов на спортплощадке у дома № 26 на улице Мещера.

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Благоустройство Балашиха
08 ноября 2024, 21:11
Качество содержания дворов в ЖК «Акварели» проверили в Балашихе
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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин, специалисты управляющей организации и активные жители осмотрели дворовые территории жилого комплекса «Акварели». Это уже вторая проверка с участием руководителя муниципалитета. В прошлый раз он высказал ряд замечаний, большинство из них уже устранили.

По словам замглавы Балашихи Михаила Сидоркина, специалисты управляющей компании отштукатурили колонны во дворе, отремонтировали паркинг и обновили резиновое покрытие на детской игровой площадке.

«В ходе встречи проверили работоспособность системы отопления многоквартирных домов, подачу теплоносителя и температуру в помещениях. Также проверили работу диспетчерской службы и системы видеонаблюдения в жилом комплексе», - добавил он.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно мониторят состояние дворов и общественных территорий в разных районах муниципалитета.

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Балашиха Ремонтные работы
08 ноября 2024, 20:36
Дворы на улицах Быковского и Терешковой благоустроят в Балашихе
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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с управляющими организациями и активными жителями осмотрел дворовые территории на улицах Быковского и Терешковой. Жители обратились к руководителю муниципалитета с просьбой их благоустроить.

Комиссия проверила дворы по улице Быковского, вблизи домов № 16 и № 18, а также по улице Терешковой, у домов № 13 и № 15 в Балашихе. Максим Сидоркин сообщил, что активу домов разъяснили порядок их комплексного благоустройства.

«Совету дома необходимо провести общее собрание собственников и собрать большинство голосов за проект по благоустройству. После проведения собрания и принятия решения протокол должен быть передан в администрацию округа. В дальнейшем благоустройство дворовой территории будет рассмотрено на будущие периоды», - пояснил он.

По итогам обхода Максим Сидоркин поручил ответственной организации установить ограничители движения для автомобилей у контейнерной площадки вблизи дома № 15 на улице Терешковой.

Все пожелания жителей замглавы взял на личный контроль.

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Благоустройство Балашиха

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