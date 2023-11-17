Еще 4 тысячи рабочих мест появится в Подмосковье по проектам импортозамещения машиностроения и металлургии

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«Общий объем инвестиций оценивается в 47,1 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать около 3,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Так, компания «ТРАКС» в Мытищах запустит производство компрессоров для климатического оборудования. Его устанавливают в железнодорожных вагонах и городских автобусах. На реализацию проекта направят свыше 1,2 миллиарда рублей.

Еще один проект реализует компания «Трейлер» в Ступине. предприятие уже получило льготный участок, где запустит производство элементов подвески для прицепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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