17 ноября 2023, 17:03

Еще 4 тысячи рабочих мест появится в Подмосковье по проектам импортозамещения машиностроения и металлургии

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Подмосковье продолжает реализовывать проекты импортозамещения. Только в сфере машиностроения и металлургии их насчитывается свыше 40.

«Общий объем инвестиций оценивается в 47,1 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать около 3,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Так, компания «ТРАКС» в Мытищах запустит производство компрессоров для климатического оборудования. Его устанавливают в железнодорожных вагонах и городских автобусах. На реализацию проекта направят свыше 1,2 миллиарда рублей.

Еще один проект реализует компания «Трейлер» в Ступине. предприятие уже получило льготный участок, где запустит производство элементов подвески для прицепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Импортозамещение
17 ноября 2023, 17:39
Производство изделий из камня создаст 10 рабочих мест в Балашихе
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В индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе построит производство по обработке натурального и искусственного камня. На нем создадут 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках первого этапа строительства резидент ИП Малеванный Григорий Владимирович (Гранитороссо) возведет производственное здание площадью 832,8 квадратных метра, а рамках второго - еще одно, площадью 666,5 квадратных метра», - уточнили в ведомстве.

В проект вложили 30 миллионов рублей. Предприятие заработает в третьем квартале 2025 года. На нем будут делать каменные столешницы и столы, ступени, подоконники, камины и другие изделия.

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Балашиха
17 ноября 2023, 17:38
Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили заключение о возможности быть опекунами с начала года
Министерство социального развития Московской области
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Получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем можно онлайн в Подмосковье. С начала года документы оформили более 2,5 тысячи жителей региона.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что теперь за справкой не нужно ходить - все делается в электронном виде на региональном портале госуслуг. Решение поступит в течение девяти рабочих дней, а если нужен бумажный формат документа, то его можно получить в МФЦ, у сотрудника социальной защиты.

Перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребенка в будущей семье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
17 ноября 2023, 17:22
Около 2,5 тысячи километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь
Минтранс Подмосковья
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Около 2,5 тысячи километров дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье за ночь. Работы провели на высокоинтенсивных трассах и опасных участках.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, при помощи специальной техники обработали мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Для оперативной работы дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами и следят за изменениями погоды.

Сегодня температура в Подмосковья опустится до минус трех, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Водителей призывают соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги
17 ноября 2023, 17:20
Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Богородском округе
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Желающие построить дом в Богородском округе могут взять в аренду один из 33 доступных земельных наделов. В 2023 году среднее количество участников в аукционах этого муниципалитета составило четыре человека на лот.

Доступные к торгам участки есть в городах Старая Купавна (пять соток ) и Ногинск (пять соток ). В деревнях Горки в аренду можно взять 10 соток, в Соколово - 16 соток , в Жилино - 21 сотку. На участках можно будет построить дом, гараж и вспомогательные постройки. Прием заявок по данным лотам завершится в период с 28 ноября по 16 января.

Чтобы принять участие в аукционах, понадобится электронная подпись. Получить ее можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться с информацией по участкам можно на портале ЕАСУЗ.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.

Недвижимость

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