Еще 4 тысячи компаний малого бизнеса открыли в Подмосковье за месяц
Количество представителей малого и среднего предпринимательства в Подмосковье превысило 456 тысяч. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 тысяч субъектов МСП, из которых более 316 тысяч - индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 16,8 тысячи предприятий МСП. Только в апреле зарегистрировали порядка четырех тысяч таких компаний», - отметила Зиновьева.
Предприятия малого и среднего предпринимательства могут получить поддержку в Подмосковье. Например, можно подать заявку на субсидию для бизнеса по франшизе или субсидию при выходе на маркетплейсы. В регионе постоянно проводят образовательные программы для представителей МСП и самозанятых. Услуги предоставляют в центре «Мой бизнес».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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