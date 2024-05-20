Еще 4 тысячи компаний малого бизнеса открыли в Подмосковье за месяц

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 тысяч субъектов МСП, из которых более 316 тысяч - индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 16,8 тысячи предприятий МСП. Только в апреле зарегистрировали порядка четырех тысяч таких компаний», - отметила Зиновьева.

Предприятия малого и среднего предпринимательства могут получить поддержку в Подмосковье. Например, можно подать заявку на субсидию для бизнеса по франшизе или субсидию при выходе на маркетплейсы. В регионе постоянно проводят образовательные программы для представителей МСП и самозанятых. Услуги предоставляют в центре «Мой бизнес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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