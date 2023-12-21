Еще 4 сироты получили ключи от квартир в Одинцове

Новоселами стали - Александр Коваленко, Данил Кравцов, Ангелина Никонова и Руслана Муравлева. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, план 2023 года по реализации программы успешно выполнен. Всего квартирами обеспечили 18 ребят.

«До самых радостных праздников - Нового года и Рождества Христова - осталось совсем немного. И каждый из ребят сможет встретить их уже в своем собственном доме. Уверен, что новые квартиры станут для молодых людей надежной опорой. Местом, где они смогут восстанавливать силы, мечтать, творить и создавать свои семьи», - отметил Андрей Иванов.

Напомним, в Одинцовском округе с 2014 года по губернаторской программе квартирами обеспечили 196 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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