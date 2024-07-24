Еще 4 школы паллиативного пациента откроют в Подмосковье

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, курсы открылись под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи Подмосковья.

«Было принято решение о создании школ, чтобы родственники знали, как организовать комфортные условия таким пациентам, и могли в домашних условиях уменьшить клинические проявления заболеваний, а также профилактировать возможные осложнения», - рассказала руководитель Координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

До конца года в каждом городском округе на базе больницы откроется подобная школа. Для родственников пациентов, находящихся в стационаре, и соцработников занятия проводятся бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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