Еще 4 сельхозпредприятия из Подмосковья получили субсидии на проекты мелиорации

Как рассказали в министерстве, по результатам июльского отбора проектов мелиорации субсидии получат четыре предприятия. Им окажут софинансирование в размере более 65 миллионов рублей.

«Софинансирование в размере более 65 миллионов рублей за 1 976 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот, получили региональные предприятия: „Промпродукт“ и „МВС Агро“ в Кашире, „Русский Буйвол“ в Наро-Фоминске и „Агрофирма Бунятино“», - уточнил глава министерства Сергей Двойных.

Всего с начала года в регионе заключили восемь таких соглашений на 119 миллионов рублей. Главные условия получения поддержки - регистрация организации в Подмосковье и возмещение до 50% понесенных затрат.

Минсельхоз России ежегодно проводит отбор проектов мелиорации. Узнать о необходимых для участия документах можно по ссылке.

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