29 июля 2024, 16:48

Еще 4 сельхозпредприятия из Подмосковья получили субсидии на проекты мелиорации

Медиасток.рф
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Еще четыре сельхозпредприятия из Подмосковья получат субсидии на проведение мероприятий по улучшению свойств земли и повышению ее производительности. Это компании из Каширы, Наро-Фоминска и Дмитрова.

Как рассказали в министерстве, по результатам июльского отбора проектов мелиорации субсидии получат четыре предприятия. Им окажут софинансирование в размере более 65 миллионов рублей.

«Софинансирование в размере более 65 миллионов рублей за 1 976 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот, получили региональные предприятия: „Промпродукт“ и „МВС Агро“ в Кашире, „Русский Буйвол“ в Наро-Фоминске и „Агрофирма Бунятино“», - уточнил глава министерства Сергей Двойных.

Всего с начала года в регионе заключили восемь таких соглашений на 119 миллионов рублей. Главные условия получения поддержки - регистрация организации в Подмосковье и возмещение до 50% понесенных затрат.

Минсельхоз России ежегодно проводит отбор проектов мелиорации. Узнать о необходимых для участия документах можно по ссылке.

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Сельское хозяйство Фермеры
29 июля 2024, 16:54
Автопробег до Адмиралтейского якоря прошел в Можайске в День ВМФ
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Моряки и жители Можайского округа организовали пробег в День Военно-Морского Флота России. Автоколонна проехала от Октябрьской площади у монумента «Воину-Освободителю» до Адмиралтейского якоря в парке «Ривьера».

Автопробег прошел по памятным местам Можайского городского округа. Участники собрались у монумента «Воину-Освободителю». На бородинском поле все причастные возложили цветы к памятнику лейб-гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа - они принимали участие в битве 1812 года. Затем автоколонна прибыла к якорю.

Военная техника городского округа также принимала участие в параде - в Санкт-Петербург отправили дизель-электрическую подводную лодку «Можайск».

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Россия Можайск
29 июля 2024, 16:54
Семейный фестиваль-пикник «Добродень» прошел в Егорьевске
Администрация г.о. Егорьевск
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В Молодежном центре «Маяк» в Истре прошел фестиваль «Добродень». Это пикник для всей семьи с тематическими площадками, развлечениями, фуд-кортами, творческими мастерскими и концертной программой.

Участников праздника приветствовала заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова. Для гостей фестиваля подготовили более 30 активностей от творческой студии «Арт ранчо», гуманитарного центра «Покров», волонтеров Молодежного центра «Маяк», скаутов дружины «Белый собор», художников и рукодельниц округа.

Все желающие могли попробовать свои силы в беспроигрышной лотерее, психологических и спортивных играх, мастер-классах по робототехнике и гуслицкой росписи. Завершился праздник награждением финалистов фотоконкурса семейных портретов и запуском самолетиков с теплыми пожеланиями друг другу.

Напомним, фестиваль «Добродень» в Егорьевске проводят восьмой год подряд по инициативе Молодежного совета при главе округа.

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Семья Егорьевск
29 июля 2024, 16:54
Памятные скамейки установят в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» посетители смогут установить памятные скамейки в мемориальной зоне усадьбы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Скамейки будут двухметровыми, изготовленными по историческому образцу.

На объектах можно разместить таблички, посвященные важным датам или людям. Право на надпись жители региона получат при оплате стоимости скамейки, которая будет установлена в мемориальной зоне музея.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что в начале лета возникла нехватка парковой мебели. В результате было установлено около 13 новых скамеек и 20 шезлонгов. Идея именных скамеек получила отклик у подписчиков в социальных сетях, и за первый час поступили заказы на три объекта.

По мнению директора, такие скамейки делают пребывание в музее более приятным и реже подвергаются вандализму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Ленинский округ
29 июля 2024, 16:49
Проект по обмену книгами создали в Лобне
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Активистка Молодежного совета при главе городского округа Лобня София Крупельницкая основала проект по буккроссингу. В округе работают пять пунктов, где горожане могут обменяться книгами.

Активистка София Крупельницкая создала проект обмена «путешествующими книгами». К акции может присоединиться любой желающий. В Лобне открыты уже пять точек буккроссинга: на улице Ленина, 23, корпус 3, на улице 40 лет Октября, 7а, на улице Ленина, 16 и 8, а также на улице Кольцевая, 4а.

Прочитав книгу, участник оставляет ее в пункте. А другой находит эту книгу и читает. Обмениваясь между собой, участники акции продлевают жизнь книгам.

Отметим, во время чтения человек расширяет кругозор, развивает фантазию и воображение, пополняет свой словарный багаж, тренирует память.

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Книги Лобня Молодежь

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