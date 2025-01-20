Еще 4 молодые семьи из Люберец приобрели жилье по льготной программе

Семьи получат квартиры по госпрограмме «Жилище». В Люберцах уже состоялось вручение ключей, рассказали в региональном Минжилполитики.

Принять участие в программе могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом они должны иметь доходы для оплаты 65%расчетной стоимости или получить кредит на эту сумму.

Всего в этом году жилищные условия по программе улучшат 246 семей.