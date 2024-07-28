Еще 4 медали выиграли подмосковные лыжероллеры на чемпионате России

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, чемпионкой России стала Виктория Лукашова в дисциплинах «суперспринт на 200 метров» и «масс-старт на 20 километров». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали Екатерина Попова и Дмитрий Воронин.

Чемпионат России по лыжероллерам, который организовали по проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

Более 200 спортсменов из 35 регионов России состязаются в гонке преследования, спринте, эстафетах и масс-старте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».