Еще 4 дома капитально отремонтировали в Лобне

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Строители в доме № 4 на улице Ленина отремонтировали балконные плиты, мягкую кровлю, отмостки и системы электроснабжения. Также заменили входные двери в подъезды и утеплили фасад.

В соседнем доме № 8 на улице Ленина специалоисты заменили системы водостока и электроснабжения, входные двери в подъезды, обновили кровлю и утеплили чердак. Кроме того, они отремонтировали фасад, козырьки, стропы и отмостки.

Кровлю, чердак и отмостку привели в порядок и в доме № 5 на улице Лермонтова. Там также заменили стропильную систему и стояки центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Водосток, кровлю и стропильную систему заменили в доме № 1 на улице Чехова. В рамках региональной программы отремонтировали и чердачное помещение.

«В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В нее вошли более 44 тысяч жилых домов, треть программы уже выполнена. Более комфортные условия проживания созданы для трех миллионов жителей Подмосковья», - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что программа реализуется с 2014 года и рассчитана до 2049 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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