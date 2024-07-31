Еще 4 библиотеки откроют в Подмосковье после модернизации осенью
Областная программа модернизации библиотек началась в Подмосковье в этом году. По ней для каждого учреждения придумают свой дизайн-проект. Обновленные библиотеки откроют этой осенью в Пущине, Рузе, Долгопрудном и Лыткарине.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, дизайн-проекты библиотек разрабатывают с учетом культурных кодов региона. Там можно не только получить книги, но и посетить кружки по шахматам, шашкам и другим развивающим активностям. В учреждениях работают театральные и творческие студии. Всего в регионе на базе библиотек открыто более 800 секций.
Благодаря цифровому сервису жители также могут заказать нужные издания онлайн.
Всего в Подмосковье работает 921 библиотека, это самая обширная сеть в стране.
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