Еще 4 библиотеки откроют в Подмосковье после модернизации осенью

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, дизайн-проекты библиотек разрабатывают с учетом культурных кодов региона. Там можно не только получить книги, но и посетить кружки по шахматам, шашкам и другим развивающим активностям. В учреждениях работают театральные и творческие студии. Всего в регионе на базе библиотек открыто более 800 секций.

Благодаря цифровому сервису жители также могут заказать нужные издания онлайн.

Всего в Подмосковье работает 921 библиотека, это самая обширная сеть в стране.

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