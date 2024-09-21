21 сентября 2024, 14:54

Еще 4 автобуса выйдут на маршруты в Реутове

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На совещании в администрации городского округа Серпухов представители «Мострансавто» рассказали о планах по развитию. По трем маршрутам запустят четыре дополнительных автобуса.

Акционерное общество «Мострансавто» с 10 сентября обслуживает маршруты общественного транспорта в Реутове. Предыдущий перевозчик не передал все машины, некоторые из них находились в ремонте, поэтому на маршруты вывели не полный парк автобусов.

«Мы увидели достаточно большое количество жалоб на отсутствие автобусов в часы пик. Кроме того, жители жалуются на неработающие терминалы, и на то, что водители требуют оплату наличными. Хотелось бы узнать, что предпринимается по этому поводу», - сказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин.

По словам директора одного из филиалов «Мострансавто» Евгении Гусевой, предприятие выполнит муниципальное задание и по количеству автобусов, и графику движения.

«С сегодняшнего дня разместим обновленное расписание во всех автобусах и на остановочных пунктах. В нем так же будут указаны телефоны, по которым можно звонить, если расписание не соблюдается», - пообещала она.

Гусева также добавила, что с 23 сентября на маршрут 1226 выведут два дополнительных автобуса и по одному появятся на линиях 916 и 926.

По поводу «неработающих» терминалов, директор сказала, что каждое утро водители автобусов получают исправное оборудование для оплаты картами.

«Если водитель говорит, что терминал не работает, проезд для пассажира - бесплатный!» - добавила она.

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Реутов Автобусы
21 сентября 2024, 14:24
Студенты Губернского колледжа в Серпухове поработают с детьми из Курска
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Активисты школьного сообщества «Первые Губернского» из городского округа Серпухов организовали досуг для детей из Курска, которые живут в пункте временного размещения в Клину. Две недели студенты колледжа были вожатыми: помогали ребятам с уроками, занимались с ними творчеством, проводили песенные и танцевальные вечера.

Студенты Губернского колледжа с 5 по 19 сентября работали вожатыми для юных жителей Курска, проживающих в клинском пункте временного размещения. Начинающие педагоги и воспитатели организовывали для детей досуг, устраивали культурно-творческие вечера, помогали готовить домашние задания, занимались с ребятами рукоделием, пели и танцевали вместе с ними.

Вторая трудовая двухнедельная смена для студентов стартует с 19 сентября.

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Волонтеры Серпухов Студенты
21 сентября 2024, 14:22
Народных дружинников в Серпухове отметят премиями и грамотами
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Проект Положения о поощрении народных дружинников приняли на последнем заседании Совета депутатов в Серпухове. Добровольцев наградят грамотами и благодарственными письмами, а также премиями в три тысячи рублей.

Депутаты одобрили два вида поощрения народных дружинников: моральное и материальное. Для моральной стимуляции добровольцам вручат грамоты и благодарственные письма. Материальное поощрение активисты получат в виде квартальной и годовой выплаты.

Размер премии за квартал посчитают на основании табеля дежурств по тарифу 300 рублей за час работы. По итогам года дружинники получат выплату в размере 3000 рублей за каждое выявленное нарушение или задержание нарушителя, за помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание неотложной медпомощи.

Добровольцам перечислят денежную премию при условии выполнения обязанностей по охране общественного порядка в течение года.

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Волонтеры Серпухов Депутаты
21 сентября 2024, 14:13
Новый тротуар в Оболенске построят этой осенью
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В поселке Оболенск городского округа Серпухов продолжают обустраивать тротуар. Ход работ проверили замглавы муниципалитета Игорь Суровиков и депутат Николай Пушкин.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в поселке Оболенск строят новый тротуар. Вместе с жителями заместитель главы городского округа Серпухов и депутат Совета депутатов Николай Пушкин осмотрели участок, на котором ведут работы. Одновременно с укладкой дорожки строители устанавливают столбы для электричества.

Участники выездной проверки обсудили также тему очистки тротуара от снега и льда.

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Благоустройство Строительство Серпухов
21 сентября 2024, 14:06
Класс робототехники и программирования откроют в школе № 19 в Серпухове
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В городском округе Серпухов для учеников школы № 19 имени Романа Катасонова обустроят центр программирования и робототехники. Учебное заведение выиграло в конкурсе «Вклад в будущее» в номинации «IT-кластер».

Для дошкольников и учащихся младших классов приобретут наборы для уроков робототехники. Дети обучатся азам программирования и разовьют мелкую моторику. Школу оборудуют техникой и макетами для музея дополненной реальности. В учебном заведении также обустроят фиджитал-центр для занятий киберспортом.

«Мы хотим сказать огромное спасибо нашим выпускникам, родителям и всем жителям города, которые второй год нас очень активно поддерживают. Благодаря этому мы смогли обновить спортивную базу наших образовательных учреждений, школьный стадион, а в этом году мы ушли в сферу IT-технологий», - рассказала директор школы № 19 имени Романа Катасонова Любовь Владимирова.

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Школы Роботы Серпухов

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