Еще 380 гектаров сельхозземель отдали под выращивание озимых культур в Подмосковье
Еще 380 гектаров ранее неиспользованных сельхозземель ввели в оборот в Клину. На них высадили озимые культуры.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, хозяйство «Теплое» купило колхоз «Петровский», увеличив свои площади до 1,5 тысячи гектаров. Две заброшенные фермы на его территории восстановят в ближайшее время.
На участке побывали замглавы ведомства Юрий Умеренко и замглавы администрации округа Дмитрий Авдонин.
«На площади в 380 гектаров уже высадили пшеницу, рожь, тритикале и многолетние травы. Крестьянско-фермерское хозяйство работает только год и уже выполнило большой объем работ. Земли вводят в первую очередь для увеличения кормовой базы, которая необходима для восстановления недавно приобретенного колхоза „Петровский“», - сказал Умеренко.
Сейчас хозяйство «Теплое» разрабатывает проект модернизации и планирует в следующем году завезти тысячу коров.
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