Еще 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
Специалисты группы, занимающейся взрывотехническими работами в составе специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас», обезвредили 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в Рузском городском округе.
Главный эксперт группы взрывотехнических работ ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Михайлин сообщил, что жители Рузы сообщили о взрывоопасной находке в единую службу экстренных вызовов Система-112. На место были незамедлительно отправлены специалисты.
После прибытия на место вызова взрывотехники осмотрели опасные находки и определили их как 45-миллиметровые артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Александр Михайлин добавил, что боеприпасы были помещены в контейнер и перевезены на безопасное расстояние от населенного пункта, где их обезвредили согласно инструкции.
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