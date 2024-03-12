12 марта 2024, 13:56

Еще 36 общественных территорий благоустроят в Подмосковье за 2 года

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, какие территории планируется обновить в регионе в 2024 и 2025 годах. Это более 30 скверов, парков и площадей.

«На сегодняшний день уже запланировано 36 общественных территории со сроком реализации на в 2024 и 2025 году. Среди них три победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», - рассказал министр.

В планах благоустроить девять пешеходных зон и площадей. Среди них - сквер «60 лет Победы» в Егорьевске, улица Советская в Кашире и Центральная площадь в Хотькове, которые являются победителями всероссийского конкурса.

За два года в Подмосковье появится еще 11 парков, пять набережных и 11 лесопарков.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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Благоустройство
12 марта 2024, 14:48
Глава ассоциации сельских старост Подмосковья встретился с жителями в Одинцове
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Встреча с председателем региональной Ассоциации старост сельских населенных пунктов Федором Степановым прошла в администрации Одинцовского округа. Мероприятие транслировали в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

По мнению Федора Степанова, в Одинцовском округе много крупных поселений, где сложно собрать кворум для выборов старосты. Поэтому Ассоциация старост сельских населенных пунктов работает с общественными лидерами на местах вне зависимости от их должности.

В свою очередь, администрация округа поддерживает институт старост и оказывает помощь в проведении их выборов. Для такой работы с жителями привлекают депутатов.

На встрече также рассмотрели изменения в порядке избрания старост, организацию выборов совета старост, проблемы застройки сел и многие другие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к выборам президента.

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Одинцово
12 марта 2024, 14:40
Минкультуры Подмосковья: выставку культурного наследия китайской провинции Шэньси открыли в Москве
Министерство культуры и туризма Московской области
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Выставка предметов нематериального культурного наследия китайской провинции Шэньси открылась в московском Китайском культурном центре. На ней представят народные лубочные картины, детские игрушки и многое другое, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

Выставку «Национальная культура времен династии Цинь» открыли при участии китайской делегации. Среди них - советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао и руководитель Департамента культуры и туризма провинции Шэнси Гао Ян. Мероприятие посетили замглав Минкультуры Подмосковья Олег Дядьков, а также начальник управления международного взаимодействия комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

В экспозиции представят лубочные картины, китайские народне детские игрушки и другие предметы.

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Выставки Туризм
12 марта 2024, 14:17
Безопасность еще 9 аттракционов проверили в Подмосковье
Пресс-служба Минэкологии МО
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Инспекторы гостехнадзора проверили безопасность девяти подмосковных аттракционов. На них не выявили нарушений.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, проверки прошли в Волоколамске, Шаховской и других округах региона. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, не смотря на окончание зимы, зимние аттракционы еще продолжают работать.

«Зима закончилась, однако снег еще не сошел, поэтому зимние аттракционы еще продолжают функционировать. Кроме того, владельцы уличных технических развлекательных средств уже готовят их к предстоящему сезону эксплуатации, поэтому работы у специалистов гостехнадзора Минэкологии весной много», - сказал он.

В министерстве добавили, что зимние горки и тюбинговые трассы продолжают работать, но скоро им на смену придут карусели.

Кроме того, инспекторы зарегистрировали 639 самоходнх машин и выдали 469 удостоверений тракториста.

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Благоустройство
12 марта 2024, 13:53
Спортивные площадки на месте катков обустроят в 4 округах Подмосковья
Министерство благоустройства Московской области
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Спортивные площадки на месте катков появятся в Подмосковье в этом году. Их обустроят в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Пушкино и Наро-Фоминске, а также в городском парке в Ивантеевке.

«На территории Московской области в этом году запланировано благоустройство 11 активных зон в парках и 16 скверов. На этих территориях появятся катки, скейт-парки, детские игровые зоны и карусели», - подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие приступят к демонтажу катков уже в конце марта. Монтаж летних площадок запланировали на период с 1 апреля по 25 мая.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены

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