Еще 36 общественных территорий благоустроят в Подмосковье за 2 года

«На сегодняшний день уже запланировано 36 общественных территории со сроком реализации на в 2024 и 2025 году. Среди них три победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», - рассказал министр.

В планах благоустроить девять пешеходных зон и площадей. Среди них - сквер «60 лет Победы» в Егорьевске, улица Советская в Кашире и Центральная площадь в Хотькове, которые являются победителями всероссийского конкурса.

За два года в Подмосковье появится еще 11 парков, пять набережных и 11 лесопарков.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».