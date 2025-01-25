25 января 2025, 13:37

Еще 35 испытаний ракетных двигателей провели в Химках в 2024 году

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Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках успешно провели 35 огненных испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-191 и РД-191М в 2024 году. Это самый высокий показатель на предприятии за последние 10 лет.

Специалисты «Энергомаша» тестировали ракетные двигатели РД-191 и РД-191М, которые работают на жидком кислороде и керосине. Их изготовили в кратчайшие сроки. В результате тяга РД-191М превысила тягу РД-191 на 10%.

Отметим, научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика Валентина Петровича Глушко основано в 1929 году. Предприятие - ведущая компания ракетно-космической отрасли. «Энергомаш» разрабатывает, испытывает и производит ракетные двигатели для ракет-носителей.

Химки
25 января 2025, 13:28
Компания «Мособлэнерго» начала сотрудничать с университетом в Воронеже в 2024 году
Мособлэнерго
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Привлечение молодых кадров — одно из приоритетных направлений Министерства энергетики Московской области. В этих целях подмосковные компании заключают соглашения о сотрудничестве с высшими и средними специальными учебными заведениями.

Компания «Мособлгаз» принимает участие в образовательных проектах, а также разрабатывает учебные программы в профильных учреждениях. Студенты проходят практику в организации, а лучшие выпускники имеют преимущества при трудоустройстве. Только в 2024 году компания приняла 403 практиканта, многие из которых в дальнейшем получили работу.

Еще одна компания, которая активно налаживает партнерства с университетами - «Мособлэнерго». Предприятие работает с Московским энергетическим институтом. Основное направление - повышение профессиональных знаний и компетенций действующих работников. В 2024 году компания также заключила соглашение о сотрудничестве с университетом в Воронеже.

«Кадры - это основа любого успеха, а молодые специалисты - будущее топливно-энергетического комплекса. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь приходила в нашу отрасль, приносила свежие идеи и энергию для развития», - подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Компания «Россети Московский регион» сотрудничает с 13 учреждениями среднего специального образования. В 2024 году 90 студентов заключили целевой договор с компанией на обучение.

Химки
25 января 2025, 12:08
Студентам в Дмитрове рассказали об условиях поступления в военные академии
Дмитровский техникум
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В Дмитровском техникуме студенты встретились с военными из воинской части Службы специального контроля Министерства Обороны России и курсантом Пермского военного училища. Ребятам рассказали о поступлении в специализированные заведения и преимуществах обучения.

Урок мужества провели военные из воинской части Службы специального контроля Министерства Обороны Российской Федерации. Они рассказали о повседной деятельности и возможностях, которые открываются перед студентами при поступлении в Академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и Академию связи имени Буденного.

Курсант Пермского военного училища поделился впечатлениями об обучении, рассказал о принципах мужества и дисциплины, которые формируются у военных.

Задача преподавателей и приглашенных гостей - рассказать о требованиях, перспективах и тонкостях специальностей.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что такие встречи помогают определиться с призванием и выбрать будущую профессию.

Военные Дмитров
25 января 2025, 12:06
Еще одной семье в Дмитрове подключили газ по президентской программе
Филиал «Север» АО «Мособлгаз»
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Специалисты «Мособлгаза» в Дмитрове подключили еще один дом в селе Белый Раст к газу. В рамках программы собственникам довели коммуникации до границ участка, а оставшиеся работы оплатили жильцы.

В Дмитровском округе продолжают подключать дома в рамках президентской программы «Социальная газификация».

«О программе мы узнали по телевизору. Отапливались электричеством, кварцевыми обогревателями. Выходило в районе 20 тысяч рублей, если не больше. В морозы так вообще - очень много. Газ для меня - это, прежде всего, экономия на платежах и тепло. Ведь от электричества тепло совсем не такое, как от газа! Особую благодарность хочу выразить нашему куратору - Бутырскому Кириллу Игоревичу. Именно он приложил все усилия и сделал все, чтобы в наш дом пришел газ» - сказала хозяйка дома Юлия Николаевна.

Заявку на подключение можно подать на сайте в любое время. По условиям программы домовладение должно быть зарегистрировано и находиться в населенном пункте, в котором есть распределительный газопровод.

В рамках программы коммуникации подводят до границ участка, а подготовку дома к подключению проводит собственник.

«Благодаря государственной поддержке жизнь в наших селах становится более комфортной и приятной. Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы каждый житель Дмитровского округа мог воспользоваться преимуществами социальной газификации и улучшить свои жилищные условия», - отметил Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа.

Отметим, услуги по строительству предоставляет как АО «Мособлгаз» , так и специализированные строительные организации.

Газ Дмитров
25 января 2025, 11:04
Телемост между отделениями «Движения первых» провели в Волоколамске
Волоколамское "Движение первых"
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Волоколамские школьники познакомились с активистами «Движения первых» из Северска в Томской области. Отделения начали дружить благодаря инициативе кураторов Ольги Царенковой и Олеси Ершовой.

Ученики гимназии № 1 в Волоколамске и ребята из школы № 198 в Северске входят в состав клуба «Большая перемена» объединения «Движение первых».

Весной прошлого года северский клуб получил в подарок от представителя гимназии, педагога и краеведа, заслуженного учителя России, Героя Труда Российской Федерации Татьяны Бабуровой ее фундаментальный труд - четырехтомник «Из века в век, или Волоколамский хронограф». Книги передала куратор волоколамского отделения Ольга Царенкова.

Накануне Нового года учащиеся из Волоколамска и Томска обменялись письмами, поздравительными открытками и подарками.

Теперь два клуба пообщались в формате телемоста. Ребята познакомились друг с другом, рассказали о проектах «Движения первых» и клуба «Большая перемена», достопримечательностях своих городов.

Активное участие в разговоре приняла председатель регионального совета «Движения первых» в Московской области, ученица гимназии Диана Полежаева.

«Наш телемост проходил в столь живой, дружеской атмосфере, что все просто забыли об огромном расстоянии, разделяющем два наших города. Оно было преодолено „Движением первых“, объединяющим ребят всей России», - сказала председатель Волоколамского местного отделения «Движения первых» Светлана Баринова.

Волоколамск

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