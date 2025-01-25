Еще 35 испытаний ракетных двигателей провели в Химках в 2024 году

Привлечение молодых кадров — одно из приоритетных направлений Министерства энергетики Московской области. В этих целях подмосковные компании заключают соглашения о сотрудничестве с высшими и средними специальными учебными заведениями.

Компания «Мособлгаз» принимает участие в образовательных проектах, а также разрабатывает учебные программы в профильных учреждениях. Студенты проходят практику в организации, а лучшие выпускники имеют преимущества при трудоустройстве. Только в 2024 году компания приняла 403 практиканта, многие из которых в дальнейшем получили работу.

Еще одна компания, которая активно налаживает партнерства с университетами - «Мособлэнерго». Предприятие работает с Московским энергетическим институтом. Основное направление - повышение профессиональных знаний и компетенций действующих работников. В 2024 году компания также заключила соглашение о сотрудничестве с университетом в Воронеже.

«Кадры - это основа любого успеха, а молодые специалисты - будущее топливно-энергетического комплекса. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь приходила в нашу отрасль, приносила свежие идеи и энергию для развития», - подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Компания «Россети Московский регион» сотрудничает с 13 учреждениями среднего специального образования. В 2024 году 90 студентов заключили целевой договор с компанией на обучение.