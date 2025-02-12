Еще 34 тысячи предпринимателей Подмосковья получили поддержку центра «Мой бизнес»

Поддержку получили представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые и физические лица. Они получили услуги в рамках программ содействия развитию своего дела по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», рассказали в региональном Мининвесте.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы министерства Екатерины Зиновьевой, чаще всего предприниматели обращались за консультациями, а также по вопросам обучения и участия в выставках.

«Чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой, а также за услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках и за инжиниринговыми услугами. Наиболее востребованной поддержка оказалась для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий», - сказала она.

Так, в прошлом году поддержку получила компания «Андэмика» из Чехова, которая занимается выпуском натуральной косметики. Организация получила услуги по регистрации товарного знака и созданию сайта. Кроме того, продукцию предприятия представили на международной выставке.

Еще одним получателем услуг стал разработчик и производитель профессиональных сканеров «ПроСофт-ПК». Благодаря помощи центра компания смогла расширить ассортимент и увеличить прибыль.

Предприниматели могут получить помощь на всех этапах развития своего дела. Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале региона.