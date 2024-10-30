30 октября 2024, 11:37

Еще 34 тысячи онлайн-заявок на запись в кружки и секции подали в Подмосковье

Медиасток.рф
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Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью в кружки и секции 34 тысячи раз за неделю. Услуга доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, электронный сервис доступен в разделе «Комплексные услуги». Там необходимо выбрать нужные параметры и авторизоваться через ЕСИА. После этого нужно заполнить форму и прикрепить копии документов. Результат поступит в личный кабинет.

Воспользоваться онлайн-записью в кружки могут родители и законные представители ребенка. Подать заявку также могут кандидаты на обучение старше 18 лет.

С начала года услугой воспользовались более 913 тысяч раз.

Госуслуги
30 октября 2024, 12:07
Кухню регионов представят на Дне народного единства в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничные программы ко Дню народного единства проведут более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, дефиле традиционных костюмов и дегустации национальных блюд разных регионов России.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в праздничный день в парках организуют развлечения для гостей разного возраста. Это костюмированные шествия, концерты, мастер-классы по декору народных инструментов, интерактивные зоны и многое другое.

Например, в химкинском парке имени Толстого откроется интерактивная площадка с кузней, тиром и метанием копья. Здесь же пройдут мастер-классы по историческому женскому рукоделию и разведению огня путем высекания искр. На фестивале национальных культур все желающие смогут познакомиться с разнообразием блюд регионов страны. В программе дня также концерт и балет.

Полную афишу культурных событий Подмосковья можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же есть свежие предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.

Праздники Выставки Туризм Фестивали Парки
30 октября 2024, 12:03
Подмосковных школьников пригласили на уроки создания магазина приложений
Медиасток.рф
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Новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» начнется 5 ноября. Занятия посвятят разработке цифровых продуктов, модерации контента и работе с отзывами.

Участники проекта смогут представить себя в роли владельца собственного магазина приложений, который нужно продвигать при помощи решения управленческих и междисциплинарных задач, рассказали в Мингосуправления региона. Школьники узнают о разработке цифровых продуктов и модерации контента. Для отработки знаний им предложат интерактивный тренажер.

Кроме того, подростки попробуют решать реальные задачи, которые стоят перед дизайнерами, разработчиками, копирайтерами и специалистами поддержки.

Занятие состоит из видеолекции и заданий-тренажеров. Принять участие в проекте можно самостоятельно по ссылке.

Школы Школьники
30 октября 2024, 11:42
Концерт ко Дню народного единства пройдет в Котельниках 4 ноября
Медиасток.рф
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Жителей городского округа приглашают провести досуг в Кузьминском лесопарке. Для детей и взрослых подготовили множество развлекательных и спортивных мероприятий.

Традиционный забег «Пять верст» из-за переноса рабочего на субботу, стартует в 9:00 в воскресенье, 3 ноября, от входа в лесопарк.

В понедельник, 4 ноября, горожане вместе со всей страной будут отмечать День народного единства. Общеобластной праздник «Россия. Родина. Единство» начнется с шествия в национальных костюмах народов России.

После этого посетителей лесопарка ждет обширная программу, в которую включен концерт творческих коллективов «Многоголосье России», разнообразные мастер-классы, интерактивные игры и викторины. На «Самоварной станции» всех будут угощать горячим чаем. Каждый участник праздника также получит ленточку цветов российского триколора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Котельники Парки
30 октября 2024, 11:37
В «Можайском кондитерском доме» заявили об антисанитарии. Руководство МКД все отрицает
Global Look Press
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Кадры в Сети, на которых запечатлели антисанитарию в «Можайском кондитерском доме» (МКД), являются фейковыми. Об этом в комментарии 360.ru заявил генеральный директор компании Сергей Сурмач.

Информация о жалобах сотрудников на антисанитарию стала появляться в интернете вечером 29 октября. Работники заявили, что их места похожи на заводские помещения: на полу в порванных пакетах валяются сахар и мука, везде мусор и грязь. Такие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«Мы считаем эту информацию фейком. Мы сейчас сами проводим проверки, и в ближайшие дни, завтра-послезавтра, дадим опровержение с фото и видеоотчетом, чтобы было понятно всем, что вопросов не будет», - заявил Сурмач.

Он допустил, что кадры в Сети могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

«Вопросы конкуренции всегда были и будут, что делать? Мы в этом рынке живем и, соответственно, встраиваемся в эти условия. Поэтому выйдем с обратной связью в ближайшее время. Мы открыты», - заключил собеседник 360.ru.

Год назад в Сети тоже появлялись жалобы на руководство МКД. Тогда пользователи заявили, что, бывший гендиректор взял товар на реализацию с отсроченным платежом и «пропал с радаров».

С жалобами на антисанитарию в МКД начала разбираться прокуратура Московской области.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Питание Можайск

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