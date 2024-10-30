Еще 34 тысячи онлайн-заявок на запись в кружки и секции подали в Подмосковье
Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью в кружки и секции 34 тысячи раз за неделю. Услуга доступна на региональном портале.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, электронный сервис доступен в разделе «Комплексные услуги». Там необходимо выбрать нужные параметры и авторизоваться через ЕСИА. После этого нужно заполнить форму и прикрепить копии документов. Результат поступит в личный кабинет.
Воспользоваться онлайн-записью в кружки могут родители и законные представители ребенка. Подать заявку также могут кандидаты на обучение старше 18 лет.
С начала года услугой воспользовались более 913 тысяч раз.