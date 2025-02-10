Еще 330 человек переселили из аварийного жилья за неделю в Подмосковье

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Всего за неделю из аварийных помещений расселили более 330 человек в 14 городских округах. Эту работу провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в Минстрое Подмосковья.

Общая площадь расселенных домов превысила 6,1 тысячи квадратных метров.

«В четырнадцати городских округах Подмосковья: Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Коломна, Лосино-Петровский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Шатура на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда», - уточнили в министерстве.

Жители получили новые квартиры, сертификаты на их покупку, а также выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.