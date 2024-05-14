Еще 33 тысячи беременных использовали телемедицину в Подмосковье

На онлайн-консультации пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. Это позволяет сэкономить время на походах в поликлинику.

«Телемедицинские консультации для беременных стали доступны в регионе в прошлом году. За это время провели свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи - с начала этого года», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы записаться на онлайн-прием, нужно обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале « Стань мамой в Подмосковье ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».