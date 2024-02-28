Еще 33 сироты из Коломны получат жилищные сертификаты в 2024 году

Студентке Алине Ефремовой из Коломны 21 год. Девушка учится на педагога и готовится отмечать новоселье. Недавно она получила сертификат на покупку собственного жилья. Студентка уже выбрала для себя двухкомнатную квартиру в тихом благополучном районе рядом с университетом.

В 2024 году в Коломне достигнут совершеннолетия еще 33 ребенка-сироты. Все они получат свое жилье. Можно будет выбрать между квартирой с готовой отделкой и сертификатом на самостоятельную покупку недвижимости. В администрации городского округа Коломна подчеркнули, что большая часть будущих новоселов выбирает именно второй вариант.

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