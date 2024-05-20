Еще 33 человека переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

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За неделю из аварийных домов переехали еще 33 человека - жители 15 помещений в пяти округах: Клину, Луховицах, Дмитрове, Электрогорске и Сергиевом Посаде. Людям выдали новые квартиры или компенсации.

Напомним, дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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