Еще 33 человека переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Расселение жителей аварийного фонда продолжается в Подмосковье. Работы проводят по программе «Жилье и городская среда».
За неделю из аварийных домов переехали еще 33 человека - жители 15 помещений в пяти округах: Клину, Луховицах, Дмитрове, Электрогорске и Сергиевом Посаде. Людям выдали новые квартиры или компенсации.
Напомним, дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.
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