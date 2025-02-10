Еще 33 центра соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

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Среди объектов, где пройдут работы, оказались центры соцобслуживания, добрые дома, пансионаты и оздоровительные лагеря для детей.

«В наших учреждениях ежегодно получают социальные и реабилитационные услуги более 200 тысяч жителей Подмосковья. Для нас важно, чтобы в центрах были созданы максимально комфортные условия для пребывания\", - подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Работники заменят кровлю, окна, инженерные сети, обновят внутреннюю и внешнюю отделку, входы и выходы, а также благоустроят прилегающую территорию.

Ремонт начнется уже в ближайшие месяцы и продлится до конца года.