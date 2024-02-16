Еще 32 новых жилых дома в Подмосковье поставили на кадастр в январе

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В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что общая площадь поставленного на кадастровый учет жилого фонда составляет более 826 тысяч квадратных метров. В 32 домах разной этажности находятся 11 тысяч 72 квартиры. Это позволит обеспечить жильем более 11 тысяч семей.

Постановка дома на кадастровый учет дает возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства и осуществлять другие юридические действия.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

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