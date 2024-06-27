Еще 305 нарушений перевозки строительных отходов выявили в Подмосковье в июне
Камеры видеофиксации выявили еще 305 нарушителей, нелегально перевозивших строительные отходы в Подмосковье. Им придется заплатить штрафы на общую сумму более 15 миллионов рублей.
«Отходы, которые образуются после капитального ремонта, сноса и демонтажа должны складироваться в контейнеры или бункеры на специальных площадках. За несоблюдение установленных правил законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», - напомнил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Наибольшее количество нарушений в июне зафиксировали в Балашихе (71), Дмитрове (33) и Ленинском округе (25).
Всего по одному нарушению в Шаховской, Реутове и Рузе.
Специальное разрешение на перевозку строительных отходов можно получить на региональном портале государственных услуг.
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