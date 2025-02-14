Еще 300 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, общая сумма штрафов составила 1,8 миллиона рублей.

Инспекторы ведомства, а также сотрудники управляющих компаний продолжают информировать жителей о запрете парковки рядом с контейнерными площадками. Это мешает проезду спецтехники и препятствует вывозу мусора.

«Основная цель - донести до каждого понимание ответственности за оставленный в неположенном месте автотранспорт, который может стать причиной срыва графика вывоза отходов», - отметили в министерстве.

Сообщить о нарушениях правил парковки жители могут через раздел «народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».