25 декабря 2024, 18:56

Еще 300 килограммов пластиковых крышечек направили на переработку в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Алексинского кластера отправил на переработку еще 300 килограммов «добрых крышечек». Средства, полученные благодаря сбору и переработке вторсырья, переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.

Участники проекта «Добрые крышечки» школьники гимназии № 6 имени Драгунского в декабре передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышечек. Экомобиль регоператора Алексинского кластера доставил вторсырье на комплекс по переработке отходов «Нева».

Компания «ЭкоЛайн» перерабатывает пластик в гранулу до создания новых изделий. На вырученные средства от их реализации приобретают коляски, тренажеры, вертикализаторы и другое оборудование для нуждающихся.

Переработка
25 декабря 2024, 19:00
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила покупки алкогольной продукции
Медиасток.рф
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В преддверии Нового года Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона напомнило правила покупки алкогольной продукции. Ведомство призвало жителей и гостей Московской области приобретать товар только в проверенных законных местах.

Одно из ключевых правил - совершать покупки в официальных магазинах или специализированных бутиках, имеющих лицензию. Документ должен находиться в доступном месте для ознакомления потребителей.

Кроме того, оплачивать продукцию необходимо строго через кассу. На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должна быть федеральная или акцизная марки. Они содержат штрихкод с информацией, поэтому должны быть целыми без повреждений и легко читаемыми. Покупателям следует обратить внимание на название алкогольной продукции и объем - на марке они должны совпадать с названием на этикетке.

Напомним, проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав штрихкод на марке или QR-код на чеке после покупки.

Алкоголь Торговля Новый год
25 декабря 2024, 17:25
Более ста детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционная акция «Единой России» прошла в преддверии Нового года в муниципалитете. «Мастерские Деда Мороза» были организованы на базе местного отделения партии и в торговом центре «Июнь».

Участниками праздничного мероприятия стали более 100 юных жителей Мытищ, которые с удовольствием погрузились в мир творчества и веселья. Для ребят провели разнообразные мастер-классы, где они под руководством опытных мастеров своими руками изготавливали новогодние украшения, поделки и сувениры. Эти изделия станут отличным подарком близким и украшением интерьера.

«В мастерской царила атмосфера праздника и предвкушения Нового года», - рассказал руководитель фракции «Единой России» Юрий Гончарук. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для детей и родителей интересно и полезно провести время вместе.

В завершении акции каждый ребенок получил сертификат помощника Деда Мороза и памятные подарки.

Дети Мытищи Дед Мороз
25 декабря 2024, 17:04
День двора провели у дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Организаторы праздника приготовили для жителей яркую и насыщенную программу. Мероприятие объединило людей разных возрастов и интересов.

Собравшиеся на Дне двора горожане с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах, веселых играх со Снегурочкой и зажигательных танцах. Самые юные участники праздника получили приятные подарки.

День двора у дома № 9 стал событием, которое оставило яркие воспоминания у каждого жителя. «Мы подарили взрослым и детям новогоднее настроение и возможность найти новых друзей», - отметила директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова. Она подчеркнула, что жителей одного дома можно считать большой семьей, поэтому они могут вместе с соседями замечательно устраивать такие праздники, как День двора и Новый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Мытищи Новый год
25 декабря 2024, 17:04
Всероссийская научная конференция о праве прошла в Подмосковье
фото пресс-службы МОФ РАНХиГС
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Всероссийская конференция о праве с международным участием прошла в Московском областном филиале Президентской академии РАНХиГС. В мероприятии приняли участие представители более 20 регионов России, а также представители ближнего зарубежья и Китайской Народной республики.

«В условиях крайней нестабильности современного мира именно право выступает цементирующей основой для обеспечения жизнедеятельности людей, осуществления хозяйственной деятельности, реализации национальных интересов и международного сотрудничества. Тем не менее, право не может оставаться догмой. Меняются человеческие ценности, меняется глобальный миропорядок, национальные приоритеты», - прокомментировала заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии Наталья Киселева.

Участники провели дебаты о конституционно-правовых аспектах организации публичной власти в России, обсудили трансформацию правозащитного механизма в условиях СВО и обеспечение прав и свобод граждан, а также затронули вопрос цифровизации права и ее последствия.

«Одной из составляющих образовательного процесса является развитие навыков научно-исследовательской работы. Поэтому для наших студентов подобные мероприятия очень полезны и интересны в плане повышениях интеллектуального и научного потенциала», - добавила декан факультета государственного управления и права Марина Гайдышева.

Спикеры и участники конференции отметили высокую эффективность подобных мероприятий для дальнейшей работы.

Образование

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