Еще 30 услуг и сервисов перевели в электронный вид в Подмосковье с начала года

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В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья напомнили, что в первую очередь в цифру переводят самые востребованные услуги. Многие сервисы впоследствии дорабатывают и обновляют, делая их более удобными и понятными для пользователей. Появляются подсказки, сервисы предварительной проверки и автозаполнения.

Чтобы стать пользователем портала госуслуг Московской области, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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