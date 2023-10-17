Еще 30 услуг и сервисов перевели в электронный вид в Подмосковье с начала года
Региональный портал был создан в Подмосковье 11 лет назад. За это время в онлайн-формат перевели более 300 сервисов и услуг, из них 30 — в 2023 году.
В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья напомнили, что в первую очередь в цифру переводят самые востребованные услуги. Многие сервисы впоследствии дорабатывают и обновляют, делая их более удобными и понятными для пользователей. Появляются подсказки, сервисы предварительной проверки и автозаполнения.
Чтобы стать пользователем портала госуслуг Московской области, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».