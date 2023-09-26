Еще 30 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на областных «Госуслугах» за неделю
Региональный портал государственных услуг помогает жителям Подмосковья решать самые разные вопросы, не выходя из дома. За семь дней к сервису присоединились еще 30 тысяч человек.
За неделю на региональном портале произведено 30,7 тысячи новых регистраций. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Чтобы иметь полный доступ ко всем государственным услугам и сервисам на региональном портале, необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.
Самыми популярными услугами в сентябре стали запись в кружки и секции, выписка из домовой книги и выдача социальных карт.
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