Еще 30 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на областных «Госуслугах» за неделю

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За неделю на региональном портале произведено 30,7 тысячи новых регистраций. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы иметь полный доступ ко всем государственным услугам и сервисам на региональном портале, необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Самыми популярными услугами в сентябре стали запись в кружки и секции, выписка из домовой книги и выдача социальных карт.

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