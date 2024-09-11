Еще 30 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в школах врачи рассказывают о правильном питании, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и многом другом. Сейчас в регионе работают свыше 160 таких учреждений.

«Течение заболевания зависит и от самого пациента. Проходить обучение в школе важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в получении информации, обучении и поддержке», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Пройти бесплатное обучение может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

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