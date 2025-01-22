22 января 2025, 14:08

Еще 30 медицинских объектов построят и отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Медиасток.рф
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Масштабная программа по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения продолжается в Подмосковье. В 2025 году в регионе построят или отремонтируют еще 30 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов.

«Это взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Объекты вошли в нашу госпрограмму на основании наказов жителей. В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе. В Ногинске откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Контроль за работами ведется депутатским корпусом совместно с жителями», - говорит председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В ближайшее время медицинским организациям Подмосковья планируют дать возможность продлевать рецепты на льготные лекарства через телемедицинские консультации. Это значительно снизит нагрузку на первичное звено.

Полный список объектов здравоохранения, которые построят или отремонтируют в 2025 году, можно найти на сайте Мособлдумы.

Здравоохранение Больницы Поликлиники
22 января 2025, 14:59
Проверку торгового объекта по просьбам жителей провели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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После обращений граждан в Мытищах проверили магазин «Чижик» на улице Летной в Мытищах. Представители администрации проверили торговый объект на соответствие с законом, который открылся 30 декабря.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова и заместитель начальника отдела содержания территорий управления жилищно-коммунальных услуг Анастасия Адамова магазин «Чижик» на Летной улице в Мытищах по просьбе жителей. Магазин открыли 30 декабря в здании бывшего теплового узла. Владелец изменил разрешенный вид использования участка перед тем, как открыть магазин.

Внутри торгового объекта нарушений не обнаружили, но есть недочеты по внешнему виду и содержанию территории. Руководству предписали убрать граффити, организовать вход для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также привести в порядок фасад и вывеску до 28 февраля.

Контейнерную площадку рядом с магазином разместить невозможно, поэтому рабочая группа установит дополнительные мусорные баки на существующей площадке у дома № 44. Строительный мусор уже вывезли, асфальтирование началось 22 января. Шумные работы с применением техники завершатся 27 января. Вопрос наведения порядка у магазина «Чижик» находится на контроле управления потребительского рынка и услуг.

Мытищи Законы Магазины Продукты
22 января 2025, 14:56
Школу №17 капитально отремонтируют в Серпухове к сентябрю
Минстрой МО
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Школу № 17 капитально отремонтируют на улице Джона Рида в Серпухове. Ее планируют открыть к сентябрю 2025 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке. Сейчас на объекте трудятся 26 человек. Работы проводят за счет бюджетных средств.

Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят коммуникации, установят новую мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.

Школы Строительство Серпухов
22 января 2025, 14:37
Жительница Чехова подарила вторую жизнь ненужным вещам
Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
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Активная участница движения «ЭкоЛогичный Чехов» Ксения Суслина создает оригинальные поделки и элементы декора из разных предметов. В результате ее работы появляются авторские открытки, стильная одежда и необычные предметы мебели.

Женщина увлекается скрапбукингом - изготавливает из бумаги таблички, бирки, а также плетет корзинки из трубочек и другие предметы. Из старых трикотажных футболок мастерица изготавливает практичные сумки и шопперы. Джинсовая ткань используется для создания мелких украшений и декоративных элементов, а совсем изношенные вещи перерабатываются в мешки. В числе интерьерных изделий - уютные подушки.

Эковолонтер из Чехова использует в своих работах пластик разных маркировок, дерево и стекло. Благодаря вторичным материалам ей удается вдохнуть новую жизнь в старые предметы мебели.

Чехов Экология
22 января 2025, 14:16
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел личный прием жителей в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о.Балашиха
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Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов организовал личный прием граждан в Балашихе, который прошел в общественной приемной местного отделения «Единой России». На встрече было рассмотрено три обращения от жителей региона.

Директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова подняла вопрос о необходимости приобретения уличного подъемника для отделения «Мать и дитя», расположенного в деревне Федурново. Это оборудование поможет улучшить доступность услуг для семей с маленькими детьми.

Два других обращения поступили от матерей, чьи дети нуждаются в платных медицинских услугах. Одной из женщин требуется помощь в приобретении специального устройства для лечения зубов ее ребенка, а другой - средства на медицинские процедуры для облегчения последствий врожденной инвалидности.

«Как депутат, я могу передавать такие обращения в региональное управление соцзащиты, которое может выделить средства на решение этих проблем», - пояснил Тарас Ефимов.

Депутаты Московской областной думы и городского совета Балашихи регулярно проводят личные приемы в общественной приемной «Единой России», расположенной на Парковой улице, 7, а также в общественно-политическом центре на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Депутаты Балашиха

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