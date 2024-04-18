Еще 3 ж/д перехода оснастили видеокамерами в Подмосковье

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что сейчас в регионе установлено 119 таких камер. Они зафиксировали более 90 нарушений при переходе через ж/д пути с начала года. В целом же, устройства помогли снизить количество нарушений на 50%.

Система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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