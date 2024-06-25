Еще 3 сирот в Подольске получили льготные сертификаты на жилье

Анна и Анастасия уже выбрали будущее жилье, обе девушки планируют жить в Подольске. А Артем еще ищет квартиру своей мечты. За спиной у ребят непростые истории, но в будущее они смотрят с оптимизмом.

«Я очень рад, что, когда мне исполнилось 18 лет, я получаю сразу квартиру. Мне не нужно копить или брать в долг или ипотеку», - отметил Артем Жучков.

В торжественной обстановке молодых людей поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он вручил ребятам сертификаты на приобретение квартир.

«Когда уже есть свое жилье, то можно спокойной планировать будущее, трудовую деятельность, не отвлекаться на какие-то бытовые моменты», - отметил руководитель муниципалитета.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации городского округа Подольск в этом году жильем обеспечат 37 сирот.

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