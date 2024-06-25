25 июня 2024, 12:00

Еще 3 сирот в Подольске получили льготные сертификаты на жилье

Unsplash
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В 2024 году в Подольске жильем обеспечат 37 сирот. Трое из ребят на днях получили льготные сертификаты на покупку квартир.

Анна и Анастасия уже выбрали будущее жилье, обе девушки планируют жить в Подольске. А Артем еще ищет квартиру своей мечты. За спиной у ребят непростые истории, но в будущее они смотрят с оптимизмом.

«Я очень рад, что, когда мне исполнилось 18 лет, я получаю сразу квартиру. Мне не нужно копить или брать в долг или ипотеку», - отметил Артем Жучков.

В торжественной обстановке молодых людей поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он вручил ребятам сертификаты на приобретение квартир.

«Когда уже есть свое жилье, то можно спокойной планировать будущее, трудовую деятельность, не отвлекаться на какие-то бытовые моменты», - отметил руководитель муниципалитета.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации городского округа Подольск в этом году жильем обеспечат 37 сирот.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Сироты
25 июня 2024, 12:08
Минтранс Подмосковья: функция быстрого прохода к поездам заработала для льготников
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания
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Функция быстрого прохода к поездам заработала для федеральных льготников. Теперь им не придется оформлять разовый льготный билет в кассе МТППК перед каждой поездкой, сообщили в Минтрансе Московской области.

С 22 июня льготникам достаточно раз в год обратиться в билетную кассу и активировать функцию на социальной карте. Важно, что проездной необходимо валидировать как на входе, так и на выходе. Если условия валидации будут нарушены - услугу приостановят. Это значит, что пассажиру придется каждый раз оформлять разовый билет по социальной карте.

Зона действия «Быстрого прохода» доступна для проезда на всех направлениях Москвы и Московской области. Для выезда за пределы участка необходимо оформить в билетной кассе разовый льготный билет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Дороги Поезда
25 июня 2024, 11:54
Семейный фестиваль с фермерской ярмаркой и концертом пройдет в Истре
Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
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В Гефсиманском саду Новоиерусалимского монастыря пройдет семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль будет длиться два дня - 6 и 7 июля. В программе чествование супружеских пар, проживших вместе более 50 лет, и многодетных семей. На сцене выступят подмосковные коллективы народной музыки, а также оркестр «Гусляры России», ансамбль «Садко» и оркестр солистов «Русские узоры».

На фермерской ярмарке можно будет попробовать и приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам.

На фестивале будет работать зона с блюдами русской кухни.

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Истра Семья Фестивали
25 июня 2024, 11:16
Памятный митинг у мемориала прошел в Лобне в День памяти и скорби
Телеканал «360»
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День памяти и скорби отметили в Лобне. Ровно в 4 часа утра 22 июня у мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны.

Напомним, городской округ Лобня носит звание «Населенного пункта воинской доблести». Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск.

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Памятные акции в этот день проходили во всем округе. В том числе и у братской могилы в микрорайоне Луговая, где захоронены более 100 бойцов, и у мемориала «Звонница», посвященного памяти всех земляков, погибших в войнах ХХ века.

«Мы поминаем тех бойцов, которые в первые минуты войны вели бои на территории Советского Союза тогда, которые защищали родину», - сказал председатель городского отделения всероссийской организации ветеранов Вооруженных сил Сергей Свороб.

Вечером сотни жителей города собрались в сквере 40 лет Октября, чтобы принять участие в акции «Свеча памяти». Каждый мог зажечь свечи, из которых волонтеры выложили изображение вечного огня и надпись «Лобня помнит».

«Мы сегодня зажигаем свечи в память о погибших бойцах, наших родственников, которые претерпели мучения и погибли от голода в Великую Отечественную войну. Мы скорбим, мы помним», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

22 июня в Лобне не только возлагали цветы и зажигали свечи, но и пели фронтовые песни, которые в годы войны помогали солдатам выдержать все тяготы и поднять боевой дух.

Напомним, городской округ Лобня носит звание «Населенного пункта воинской доблести». Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Памятные акции в этот день проходили во всем округе. В том числе и у братской могилы в микрорайоне Луговая, где захоронены более 100 бойцов, и у мемориала «Звонница», посвященного памяти всех земляков, погибших в войнах ХХ века.

«Мы поминаем тех бойцов, которые в первые минуты войны вели бои на территории Советского Союза тогда, которые защищали родину», - сказал председатель городского отделения всероссийской организации ветеранов Вооруженных сил Сергей Свороб.

Вечером сотни жителей города собрались в сквере 40 лет Октября, чтобы принять участие в акции «Свеча памяти». Каждый мог зажечь свечи, из которых волонтеры выложили изображение вечного огня и надпись «Лобня помнит».

«Мы сегодня зажигаем свечи в память о погибших бойцах, наших родственников, которые претерпели мучения и погибли от голода в Великую Отечественную войну. Мы скорбим, мы помним», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

22 июня в Лобне не только возлагали цветы и зажигали свечи, но и пели фронтовые песни, которые в годы войны помогали солдатам выдержать все тяготы и поднять боевой дух.

Лобня Великая Отечественная война
25 июня 2024, 11:09
СК: допросы директоров организаций провели по делу о пожаре во Фрязине
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Следователи продолжают расследование дела о крупном пожаре в городе Фрязино. К этому моменту правоохранители официально подтвердили гибель шести человек и определили этаж, на котором началось возгорание. У директоров и арендаторов прошли обыски.

«На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты. С участием специалистов проводится осмотр с целью установления очага и причин возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки. К настоящему времени известно о шести погибших», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Установлено, что возгорание произошло в помещении на пятом этажен, после чего огонь распространился. Это повлекло обрушение перекрытий.

«По данным следствия, все помещения сдавались в аренду разным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также директоров, арендующих помещения, проведены обыски. Проводятся допросы. Расследование продолжается», - добавила Врадий.

В понедельник, 24 июня, в девятиэтажном здании во Фрязине произошел пожар. В результате погибли два человека. По словам одного из очевидцев, огонь распространился очень быстро, при этом экстренные службы отреагировали оперативно.

Крупный пожар локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны - они спровоцировали взрывы. Губернатор Московской области посетил больницу , где находятся пострадавшие и поговорил с врачами об их состоянии. Медики делают все возможное.

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Пожары Фрязино

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