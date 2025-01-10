Еще 3 семьи в Ленинском округе получили свидетельства на приобретение жилья

Программа поддержки молодых семей действует в Ленинском округе с 2017 года. Ежегодно участникам выдаются свидетельства, дающие право на получение социальной выплаты для покупки жилья. В январе 2024 года три семьи стали обладателями таких документов и уже начали реализовывать их.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что государственная помощь в обретении собственного жилья - это реальный шанс для создания комфортных условий для жизни, укрепления семьи и построения стабильного будущего для наших детей.

Напомним, принять участие в программе могут молодые семьи, включая неполные, где воспитываются дети, а возраст родителей не превышает 35 лет. Участники должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и проживать в Московской области.