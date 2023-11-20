Еще 3 ребенка-сироты получат квартиры по федеральной программе в Котельниках до конца года

«Теперь легче мне будет добираться до колледжа, потому что ближе. Да и просто удобнее будет жить, просто очень сильная помощь от нашей администрации», - сообщил Волков.

Поздравить новосела собрались близкие и родные Дмитрия. Главный помощник в жизни - бабушка, Татьяна Георгиевна, очень рада за внука и готова активно помогать в обустройстве жилища.

«Радость переполняет, я, честно сказать, даже не ожидала, квартира шикарная», - сообщила Татьяна Орлова.

В квартире уже установили современную электрическую печь. А набор для чаепития вместе с ключами от квартиры юноша получил от главы округа Сергея Жигалкина.

«Благодаря нашему президенту и при поддержке нашего губернатора есть возможность обеспечивать детей-сирот своим жильем. В городе Котельники в этом году по федеральной программе мы должны обеспечить жильем трех детей. Сегодня мы выдаем вторые ключи нашему уже можно сказать жителю города Котельники. И в декабре выдадим еще одни ключи ребенку-сироте», - сообщил Жигалкин.

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