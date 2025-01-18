Еще 3 машины пополнили автопарк подстанции скорой помощи в Серпухове

Машины оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: современными медицинскими приборами, навигаторами и видеорегистраторами для водителей. Большинство оборудования и техники - отечественного производства, что подчеркивает значимость поддержки отечественных производителей.

Как отметил главный врач Серпуховской станции скорой помощи Сергей Никитенко, в округе ежедневно работают 24 бригады: 20 в Серпухове, две в Пущино и две в Протвино. От их оперативности и профессионализма зависят жизни людей, поэтому обеспечение качественной техникой и оборудованием является приоритетной задачей.

Благодаря новым автомобилям работа скорой помощи в Серпухове и соседних городах станет еще более эффективной, что позволит быстрее и качественнее оказывать помощь жителям округа.