Еще 3 машины пополнили автопарк подстанции скорой помощи в Серпухове
Серпуховская подстанция скорой помощи получила три новых автомобиля класса «B», оснащенных современным оборудованием. Два автомобиля останутся в Серпухове, а один уже направлен в Протвино. Новая техника будет работать на территории всего муниципалитета.
Машины оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: современными медицинскими приборами, навигаторами и видеорегистраторами для водителей. Большинство оборудования и техники - отечественного производства, что подчеркивает значимость поддержки отечественных производителей.
Как отметил главный врач Серпуховской станции скорой помощи Сергей Никитенко, в округе ежедневно работают 24 бригады: 20 в Серпухове, две в Пущино и две в Протвино. От их оперативности и профессионализма зависят жизни людей, поэтому обеспечение качественной техникой и оборудованием является приоритетной задачей.
Благодаря новым автомобилям работа скорой помощи в Серпухове и соседних городах станет еще более эффективной, что позволит быстрее и качественнее оказывать помощь жителям округа.